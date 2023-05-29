У Косово відбулись сутички між етнічними сербами та миротворчими силами НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. На ранок понеділка у муніципалітеті Звечан на півночі Косово та Метохії розпочалися протести, які надвечір сили поліції та НАТО намагались розігнати, повідомляє телеканал “Дождь”, пише УНН.
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Увечері шлях протестувальникам перегородили сили поліції Косово та підрозділи миротворчих сил НАТО. Силовики застосували до протестувальників кийки, сльозогінний газ та гумові кулі. Як наслідок постраждали понад 50 людей.
У НАТО заявили, що поранення отримали близько 25 миротворців, серед яких були військовослужбовці італійських та угорських сил НАТО.
Вони "зазнали неспровокованих нападів і отримали травми з переломами та опіками внаслідок вибуху запальних пристроїв", - повідомили в НАТО.
Після розгону протестувальників президент Сербії Олександр Вучич звернувся до народу. За його словами, до медичних закладів після зіткнень звернулися 52 особи, троє перебувають у тяжкому стані.
Крім того, було поранено 41 миротворця сил НАТО. Також, як заявив Вучич, один із косовських спецпризначенців відкрив вогонь з автомата по людях і поранив людину в натовпі.
Довідково
Етнічні серби, які зібралися перед будинками адміністрації, вимагають відставки нещодавно обраних голів місцевих адміністрацій. Вибори, що відбулися у квітні, більшість сербів проігнорували, а їх результат назвали нелегітимним.