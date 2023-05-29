В Косово произошли столкновения между этническими сербами и миротворческими силами НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Утром понедельника в муниципалитете Звечан на севере Косово и Метохии начались протесты, которые к вечеру силы полиции и НАТО пытались разогнать, сообщает телеканал “Дождь”, пишет УНН.
Детали
Вечером путь протестующим перегородили силы полиции Косово и подразделения миротворческих сил НАТО. Силовики применили к протестующим дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали более 50 человек.
В НАТО заявили, что ранения получили около 25 миротворцев, среди которых были военнослужащие итальянских и венгерских сил НАТО.
Они "подверглись неспровоцированным нападениям и получили травмы с переломами и ожогами в результате взрыва зажигательных устройств", - сообщили в НАТО.
После разгона протестующих президент Сербии Александр Вучич обратился к народу. По его словам, в медицинские учреждения после столкновений обратились 52 человека, трое находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, был ранен 41 миротворец сил НАТО. Также, как заявил Вучич, один из косовских спецназовцев открыл огонь из автомата по людям и ранил человека в толпе.
Справочно
Этнические сербы, собравшиеся перед зданиями администрации, требуют отставки недавно избранных глав местных администраций. Выборы, состоявшиеся в апреле, большинство сербов проигнорировали, а их результат назвали нелегитимным.