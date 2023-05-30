Сербия раскритиковала действия НАТО в столкновениях в Косово
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал события в Косово и подверг критике действия миротворцев НАТО, сообщает РТС, пишет УНН.
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"События на севере Косово стали следствием желания Курти привести к кровопролитию целый регион и вызвать большой конфликт между сербами и НАТО, он единственный виноват во всем происходящем", - заявил Вучич.
Детали
Президент обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в эскалации конфликта и подчеркнул, миротворцы НАТО не смогли защитить сербов и избежать насилия.
Вучич обратился к сербам, протестующим в Косово, с призывом к мирным действиям и избежанию конфликтов с миротворцами НАТО.
Напомним
В Косово произошли столкновения между этническими сербами и миротворческими силами НАТО.