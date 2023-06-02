Сутички в Сенегалі: загинуло 9 осіб, влада заборонила використовувати соцмережі

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Загибель демонстрантів внаслідок сутичок з правоохоронцями сталася в основному в столиці Сінегалу Дакарі та місті Зігіншор на півдні країни, де лідер сенегальської опозиції Усман Сонко є мером, заявив у своїй заяві міністр внутрішніх справ Антуан Фелікс Абдулайє Діом.

За його словами, деякі соціальні мережі, які демонстранти використовували для підбурювання до насильства, такі як Facebook, WhatsApp і Twitter, були заблоковані.

"Держава Сенегал вжила всіх заходів, щоб гарантувати безпеку людей і майна. Ми збираємося посилити безпеку по всій країні", - сказав Діом.

У четвер лідер сенегальської опозиції Усман Сонко був засуджений за розбещення малолітніх, але виправданий за звинуваченням у зґвалтуванні жінки, яка працювала в масажному салоні, і погрозах вбивством на її адресу. Суд засудив Сонко до двох років позбавлення волі. Він не був присутній на суді в Дакарі, і його засудили заочно. Його адвокат повідомив, що ордер на арешт політика ще не виданий.

Сонко посів третє місце на президентських виборах у Сенегалі 2019 року і користується популярністю серед молоді країни. Його прихильники стверджують, що юридичні проблеми політика є частиною зусиль уряду, спрямованих на те, щоб зірвати висунення його кандидатури на президентських виборах 2024 року.

Сонко вважається головним конкурентом президента Макі Салла і закликав Салла публічно заявити, що він не буде балотуватися на третій термін.

Розбещення молоді, що включає в себе використання службового становища для вступу в статеві стосунки з особами молодше 21 року, є кримінальним злочином у Сенегалі, який карається до п'яти років ув'язнення і штрафом у розмірі понад 6 000 доларів США. За сенегальським законодавством, обвинувальний вирок позбавить Сонко можливості балотуватися на виборах наступного року, сказав Бамба Сіссе, інший адвокат захисту.

"Засудження за розбещення молоді перешкоджає його участі у виборах, оскільки він був засуджений заочно, тому ми не можемо подати апеляцію", - сказав Сіссе.

Однак уряд заявив, що Сонко може вимагати повторного розгляду справи, коли опиниться у в'язниці. Коли його візьмуть під варту, поки неясно. Незабаром після оголошення вироку в четвер по всій країні спалахнули сутички з партією Сонко PASTEF, яка закликала людей вийти на вулиці.

У Дакарі протестувальники кидали каміння, палили автомобілі і подекуди зводили барикади, в той час як поліція застосовувала сльозогінний газ. Шлейфи чорного диму і звук сльозогінного газу було видно і чути по всьому місту.

"Вирок закріплює критику того, що уряд Салла використовує судову систему для усунення відомих конкурентів, які можуть похитнути його владу. Незважаючи на те, що Сенегал подається як маяк (демократії), справи Сонко демонструють структурні проблеми, з якими бореться Сенегал. Рішення суду і перспектива балотування Салла на третій термін на виборах наступного року викличе запеклу критику щодо ерозії судової незалежності і відступу від демократії", - сказав, старший аналітик компанії Verisk Maplecroft, що займається глобальною аналітикою ризиків Мукахід Дурмаз.

Прес-секретар уряду Абду Карім Фофана заявив, що збитки, завдані багатомісячними демонстраціями, обійшлися країні в мільйони доларів.

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