"Супермена", подозреваемого в тройном убийстве, взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Славянске взят под стражу подозреваемый в умышленном тройном убийстве мужчина, который при задержании был одет в костюм героя комиксов “Супермена”. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры, передает УНН.
“По ходатайству Славянской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 26-летнему мужчине, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства трех лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — отметили в прокуратуре.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, что вечером 18 декабря 2020 года ранее судимый житель Славянска встретил на одной из улиц города 56-летнего знакомого.
По дороге в магазин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшего веревкой и оставил его тело возле гаражей.
Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, подозреваемый пошел в его квартиру, где убил 54-летнюю сожительницу убитого и его 79-летнюю мать.
Добавим, что 22 декабря 2020 года злоумышленника задержали в доме его сожительницы.