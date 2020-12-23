"Супермена", подозреваемого в тройном убийстве, взяли под стражу

“По ходатайству Славянской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 26-летнему мужчине, который обоснованно подозревается в совершении умышленного убийства трех лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины)”, — отметили в прокуратуре.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, что вечером 18 декабря 2020 года ранее судимый житель Славянска встретил на одной из улиц города 56-летнего знакомого.

По дороге в магазин между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник задушил потерпевшего веревкой и оставил его тело возле гаражей.

Опасаясь, что члены семьи погибшего могут рассказать о нем правоохранителям, подозреваемый пошел в его квартиру, где убил 54-летнюю сожительницу убитого и его 79-летнюю мать.



Добавим, что 22 декабря 2020 года злоумышленника задержали в доме его сожительницы.