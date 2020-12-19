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У Слов'янську сталося потрійне вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Поліцейські Донецької області розслідують потрійне вбивство у місті Слов’янськ, повідомлення про яке надійшло сьогодні, пише УНН з посиланням на ГУ НП у Донецькій області.

У Слов'янську сталося потрійне вбивство

“Сьогодні працівник комунальної служби повідомив до поліції, що біля гаражу виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого, а також виявили тіла ще двох загиблих — співмешканки чоловіка та її матері. Відкрито кримінальне провадження, поліцейські перевіряють всі версії вчинення злочину”, — вказано у повідомленні.

До колл-центру 102 надійшло повідомлення про те, що у Слов’янську по вулиці Бульварна виявлено тіло чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група Слов’янського відділу поліції, кінологи, працівники криміналістичної лабораторії та керівництво поліції області.

“Встановивши особу загиблого та місце його проживання, поліцейські виявили тіла ще двох жінок — 1966 та 1940 років народження. На тілах усіх трьох осіб — сліди насильницької смерті. На розшук злочинців піднято весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять працівники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області”, — додали у поліції.

Розпочато операцію з розшуку та затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.

За фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України. Наразі перевіряються всі версії вчинення злочину.

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