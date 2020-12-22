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За потрійне вбивство у Слов'янську затримали чоловіка в костюмі супермена

Київ • УНН

 • 21419 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. За гучне потрійне вбивство у Слов'янську на Донеччині, що сталося наприкінці минулого тижня, затримали чоловіка в "костюмі супермена". Про це повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у Twitter, передає УНН.

За потрійне вбивство у Слов'янську затримали чоловіка в костюмі супермена

"Цього молодика у костюмі супермена затримано поліцією Донеччини за підозрою у скоєнні потрійного вбивства три дні тому у Слов’янську: 56-річного чоловіка і двох жінок - 1966 і 1940 років народження. Тіло чоловіка знайшли задушеним за гаражами, жінок із ножовими пораненнями у квартирі", - повідомив речник МВС.

Нагадаємо, йдеться у про вбивство, про яке стало відомо 19 грудня. Тоді комунальник повідомив до поліції, що біля гаражу виявив тіло 56-річного чоловіка. Згодом поліцейські виявили тіла ще двох загиблих - співмешканки чоловіка та її матері.

Було відкрито кримінальне провадження.

Додамо, за даними МВС, торік в Україні зафіксували зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік – 1916; 2018 рік – 2 069).

Цього молодика у костюмі супермена затримано @gumvd_don за підозрою у скоєнні потрійного вбивства три дні тому у Слов’янську: 56-річного чоловіка і двох жінок - 1966 і 1940 років народження. Тіло чоловіка зайшли задушеним за гаражами, жінок із ножовими пораненнями у квартирі. pic.twitter.com/DppnphdKZT

— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 22, 2020

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