За тройное убийство в Славянске задержали мужчину в костюме супермена
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. За громкое тройное убийство в Славянске Донецкой области, что произошло в конце прошлой недели, задержали мужчину в "костюме супермена". Об этом сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в Twitter, передает УНН.
"Этого молодого человека в костюме супермена задержала полиция Донецкой области по подозрению в совершении тройного убийства три дня назад в Славянске: 56-летнего мужчины и двух женщин - 1966 и 1940 годов рождения. Тело мужчины нашли задушенным за гаражами, женщин с ножевыми ранениями в квартире", - сообщил представитель МВД.
Напомним, речь идет об убийстве, о котором стало известно 19 декабря. Тогда коммунальщик сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Позже полицейские обнаружили тела еще двух погибших - сожительницы мужчины и его матери.
Было открыто уголовное производство.
Добавим, по данным МВД, в прошлом году в Украине зафиксировали уменьшение количества убийств (2019 год - 1428 преступлений; 2018 год - 1508) и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (2019 год - 1916; 2018 год - 2069).
Этого молодого человека в костюме супермена задержан @gumvd_don по подозрению в совершении тройного убийства три дня назад в Славянске: 56-летнего мужчину и двух женщин - 1966 и 1940 годов рождения. Тело мужчины зашли задушенным за гаражами, женщин с ножевыми ранениями в квартире. pic.twitter.com/DppnphdKZT- Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 22, 2020