"Супермена", якого підозрюють у потрійному вбивстві, взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Словянську взято під варту підозрюваного в умисному потрійному вбивстві чоловіка, який при затриманні був одягнутий у костюм героя коміксів “Супермена”. Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури, інформує УНН.
“За клопотанням Слов’янської місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 26-річному чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні умисного вбивства трьох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України)”, - зазначили в прокуратурі.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що увечері 18 грудня 2020 року раніше судимий мешканець Слов’янська зустрів на одній з вулиць міста 56-річного знайомого.
Дорогою до магазину між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник задушив потерпілого мотузкою та залишив його тіло біля гаражів.
Побоюючись, що члени сім’ї загиблого можуть розповісти про нього правоохоронцям, підозрюваний пішов до його квартири, де вбив 54-річну співмешканку вбитого та її 79-річну матір.
Додамо, що 22 грудня 2020 року зловмисника затримали у будинку його співмешканки.