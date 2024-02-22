Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  100124 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  117002 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  124734 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  179480 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  213687 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  195785 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  214656 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224699 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195463 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209881 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 21:05  •  2440 просмотра

Read in English

В четверг российские войска 50 раз обстреляли четыре общины в Сумской области вблизи границы с Россией.

Российские захватчики й0 раз обстреляли Сумскую область в четверг. Под огонь попали жители четырех громад, что в приграничной зоне, всего в регионе прозвучало полсотни взрывов с начала суток. О ситуации в области рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская громады.

- говорится в вечернем отчете Сумской ОГА.

Детали

По данным областной власти по Середино-Будской общине враг бил из минометов. Прозвучало 5 взрывов.

На жителей Свеской ОТГ россияне направили с территории рф огонь из стрелкового оружия.

Жителей Великописаревской громады захватчики атаковали из АГС (20 взрывов) и минометов (18 взрывов).

А по Белополью ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (3 взрыва).

Напомним

Ночью россияне осуществили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в четверг утром сообщила Сумская ОГА.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКриминал и ЧП
bilopilliaBilopillia
sumyСумы
Сумська область: росіяни обстріляли чотири громади у прикордонні, пролунало півсотні вибухів
Sumy region: Russians shelled four communities in the border area, fifty explosions were heard
Новости по теме

Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

В четверг российские войска 50 раз обстреляли четыре общины в Сумской области вблизи границы с Россией.

Война •   •  2440 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Воздушные силы Украины зафиксировали пуски ракет Х-22 из Черного моря в направлении южных областей.

Война •   •  3404 просмотра
Зафиксированы сверхзвуковые ракеты Х-22, запущенные из Черного моря в направлении южных регионов

Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотника вблизи Полтавы.

Война •   •  7591 просмотра
Обнаружен вражеский беспилотник в районе Полтавы

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Более 800 украинских семей приобрели новое жилье с помощью жилищных сертификатов взамен утраченного в результате российской агрессии.

Война •   •  7141 просмотра
Более 800 украинских семей приобрели новое жилье по жилищным сертификатам еВідновлення и еОселя

Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Три российских стратегических бомбардировщика Ту-22м3 были замечены в Черном море согласно сообщению Военно-воздушных сил Украины.

Война •   •  6938 просмотра
Три российских Ту-22м3 зафиксированы в акватории Черного моря

Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Предложение мэра Одессы взять на себя охрану памятников архитектуры было раскритиковано экспертами как противоречащее украинскому законодательству, которое возлагает эти полномочия исключительно на Министерство культуры.

Политика •   •  9181 просмотра
Идею Труханова отдать ему "под охрану" памятники архитектуры Одессы не поддержали специалисты

Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства, которые движутся на север в Полтавской области.

Война •   •  10297 просмотра
Обнаружены беспилотники "Шахеды", которые движутся на север в Полтавской области

На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

72-летний мужчина был ранен и госпитализирован с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмой, осколочным ранением плеча после того, как российская армия обстреляла село Новотянка в Херсонской области.

Война •   •  10616 просмотра
На Херсонщине 72-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела в селе Новотянка

Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Байден выразил восхищение мужеством Навального и его наследием в борьбе с коррупцией и поддержкой демократии в России. А также анонсировал новый санкционный пакет против РФ в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине.

Политика •   •  11355 просмотра
Байден встретился с женой и дочерью Навального: выразил поддержку ценностям оппозиционера и пообещал новые санкции против России

Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении вражеского БпЛА в районе города Одесса.

Война •   •  14462 просмотра
Воздушные силы Украины обнаружили российский беспилотник в Одессе