Сумская область: россияне обстреляли четыре громады в приграничье, прозвучало полсотни взрывов

Российские захватчики й0 раз обстреляли Сумскую область в четверг. Под огонь попали жители четырех громад, что в приграничной зоне, всего в регионе прозвучало полсотни взрывов с начала суток. О ситуации в области рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Свесская громады. - говорится в вечернем отчете Сумской ОГА.

Детали

По данным областной власти по Середино-Будской общине враг бил из минометов. Прозвучало 5 взрывов.

На жителей Свеской ОТГ россияне направили с территории рф огонь из стрелкового оружия.

Жителей Великописаревской громады захватчики атаковали из АГС (20 взрывов) и минометов (18 взрывов).

А по Белополью ударили из артиллерии (4 взрыва) и минометов (3 взрыва).

Напомним

Ночью россияне осуществили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в четверг утром сообщила Сумская ОГА.