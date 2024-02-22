Сумська область: росіяни обстріляли чотири громади у прикордонні, пролунало півсотні вибухів
Київ • УНН
У четвер російські війська 50 разів обстріляли чотири громади в Сумській області поблизу кордону з росією.
Російські загарбники й0 разів обстріляли Сумську область у четвер. Під вогонь потрапили мешканці чотирьох громад, що у прикордонній зоні. Загалом в регіоні пролунало півсотні вибухи від початку доби. Про ситуацію в області розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.
Деталі
За даними обласної влади по Середино-Будські громаді ворог бив з мінометів. Пролунало 5 вибухів.
На жителів Свеської ОТГ росіяни спрямували з території рф вогонь зі стрілецької зброї.
Мешканців Великописарівської громади загарбники атакували з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів).
А по Білопіллю вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
Нагадаємо
Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це у четвер ранком повідомила Сумська ОВА.