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Сумська область: росіяни обстріляли чотири громади у прикордонні, пролунало півсотні вибухів

Київ • УНН

 • 30422 перегляди

У четвер російські війська 50 разів обстріляли чотири громади в Сумській області поблизу кордону з росією.

Сумська область: росіяни обстріляли чотири громади у прикордонні, пролунало півсотні вибухів

Російські загарбники й0 разів обстріляли Сумську область у четвер. Під вогонь потрапили мешканці чотирьох громад, що у прикордонній зоні. Загалом в регіоні пролунало півсотні вибухи від початку доби. Про ситуацію в області розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

– йдеться у вечірньому звіті Сумської ОВА.

Деталі

За даними обласної влади по Середино-Будські громаді ворог бив з мінометів. Пролунало 5 вибухів.

На жителів Свеської ОТГ росіяни спрямували з території рф вогонь зі стрілецької зброї.

Мешканців Великописарівської громади загарбники атакували з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів).

А по Білопіллю вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

Нагадаємо

Вночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Про це у четвер ранком повідомила Сумська ОВА.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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