Сумщина: россияне обстреляли семь громад области

В приграничной зоне Сумской области в течение четверга прозвучало 74 взрыва. По данным тамошней ОВА россияне 16 раз открывали огонь по жителям Сумщины. Под вражеский огонь попали жители семи громад, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 74 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По уточнению областной военной администрации по состоянию на 21.00 на границе зафиксировали:

▪️Хотінська громада: враг бил из минометов (4 взрыва).

▪️Великописарівська община: осуществлены минометные обстрелы (44 взрыва) и обстрел из СПГ (3 взрыва).

▪️Свеська община: с территории рф прослушивались пулеметные и автоматные очереди.

▪️Шалигинська громада: зафиксированы минометные обстрелы (2 взрыва).

▪️Есманьська община: был обстрел с FPV-дрона (1 взрыв).

▪️Краснопільська громада: россияне ударили из артиллерии (16 взрывов) и минометов (4 взрыва).

▪️Білопільська громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.

Дополнительно

По данным ОВА российские военные в ночь на 15 февраля трижды обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. В регионе зафиксировали 7 взрывов.