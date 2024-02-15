На Сумщині вночі прогриміли 7 вибухів через ворожі обстріли
Київ • УНН
Російські військові обстріляли артилерією та скинули міни у Сумській області, спричинивши 7 вибухів.
російські військові у ніч на 15 лютого тричі обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Вночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів
Ворожих обстрілів зазнали Краснопільська та Шалигинська громади.
По Краснопільській громаді ворог бив з артилерії (5 вибухів).
На територію Шалигинської громади росіяни скинули дві міни.
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