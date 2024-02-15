На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов
Российские военные обстреляли артиллерией и сбросили мины в Сумской области, вызвав 7 взрывов.
Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве
Председатель парламентского бюджетного комитета Пидласа встретилась с представителями МВФ в Киеве, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и прогресс в проведении структурных реформ в рамках программы МВФ.
Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Восемь гражданских погибли и 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области за минувшие сутки.
Атака рф на Львов: одна из ракет попала в землю возле жилых домов - ОВА
Ракета во время вражеского обстрела Львова попала вблизи жилых домов и центра занятости, повредив окна в зданиях.
Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой
Украинские разведчики сожгли российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы, вывели из строя радар и нанесли потери личному составу.
Оккупанты за сутки 110 раз ударили по Запорожской области: атаковали 31 БПЛА, стреляли из РСЗО и артиллерии
За сутки российские военные обстреляли Запорожскую область 110 раз, осуществив 31 атаку БПЛА, 3 обстрела из РСЗО и 76 артиллерийских обстрелов по 19 населенным пунктам.
На Прикарпатье во время ракетной атаки рф отработали защитники неба, из-за обломков был пожар - ОВА
Ракетная атака российских войск в Ивано-Франковской области привела к сбиванию вражеской цели, а падающие обломки вызвали небольшой пожар на крышах хозяйственных построек, который был быстро ликвидирован.
В Хмельницкой области из-за атаки рф двое травмированных
Два человека получили ранения в Хмельницкой области в результате утреннего ракетного обстрела со стороны России.
Последствия атаки на Киевщине: повреждены 7 частных домов
Семь частных домов были частично разрушены, а автомобиль поврежден падающими осколками ракет во время утреннего обстрела в Киевской области Украины.
Количество пострадавших из-за ракетной атаки рф на Львов возросло: госпитализировали еще одного мужчину - ОВА
Количество пострадавших в результате российского ракетного обстрела Львова возросло до трех, поскольку еще один человек был госпитализирован.