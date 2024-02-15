На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов

На Прикарпатье во время ракетной атаки рф отработали защитники неба, из-за обломков был пожар - ОВА

Ракетная атака российских войск в Ивано-Франковской области привела к сбиванию вражеской цели, а падающие обломки вызвали небольшой пожар на крышах хозяйственных построек, который был быстро ликвидирован.