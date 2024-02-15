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Сумщина: росіяни обстріляли сім громад області

Сумщина: росіяни обстріляли сім громад області

Київ • УНН

 • 26597 перегляди

Росіяни 16 разів обстріляли мешканців семи громад уздовж кордону Сумської області України, спричинивши 74 вибухи.

У прикордонній зоні Сумської області впродовж четверга пролунало 74 вибухи. За даними тамтешньої ОВА росіяни 16 разів відкривали  вогонь по мешканцях Сумщини. Під ворожий вогонь потрапили жителі семи громад, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади.

– повідомили в ОВА.

Деталі

За уточненням обласної військової адміністрації станом на 21.00 на прикордонні зафіксували:

▪️Хотінська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

▪️Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли ( 44 вибухи) та обстріл з СПГ (3 вибухи).

▪️Свеська громада: з території рф прослуховувалось кулеметні та автоматні черги.

▪️Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (2 вибухи).

▪️Есманьська громада: був обстріл з FPV-дрона (1 вибух).

▪️Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (16 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

▪️Білопільська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Додатково

За даними ОВА російські військові у ніч на 15 лютого тричі обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області.  У регіоні зафіксували 7 вибухів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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