Сумщина: армейцы рф обстреляли регион 44 раза, есть разрушения и раненые

Российские военные 44 раза обстреляли Сумскую область в понедельник. Из-за атак оккупантов ранения получил житель Миропольской громады. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. ... Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов). В результате одного из обстрелов получил ранения житель громады. Кроме того, осуществлен обстрел из РСЗО (12 взрывов) - говорится в отчете Сумской ОВА.

Детали

Всего от атак россиян страдали жители 11 громад. В понедельник в области прозвучало 228 взрывов от вражеских снарядов.

В частности, по Дружбовской и Свеской громадам оккупанты запустили с самолета по 4 ракеты.

Жителей Юнаковской ОТГ атаковали БПЛА с подвешенными ВОГ и артиллерией.

Из минометов и артиллерии враг бил по Эсманьской, Хотинской и Краснопольской громадам.

Жителей Белополья захватчики обстреливали из FPV дронов, артиллерии и минометов.

А Середино-Будду россияне атаковали из минометов, артиллерии и РСЗО.

Сумщина: оккупанты направили артиллерию из рф на Середину-Буду, есть разрушения

Минометным огнем враг накрыл и жителей Великописаревской и Шалыгинской громад.