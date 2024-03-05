Сумщина: армійці рф обстріляли регіон 44 рази, є руйнування та поранені
Київ • УНН
У понеділок російські військові 44 рази обстріляли Сумську область. Зокрема й Миропільську громаду, в результаті чого один житель ОТГ зазнав поранення.
Російські військові 44 рази обстріляли Сумську область у понеділок. Через атаки окупантів поранення зазнав мешканець Миропільської громади. Про ситуацію в регіоні розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. … Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. Крім того, здійснено обстріл з РСЗВ (12 вибухів)
Деталі
Загалом від атак росіян потерпали мешканці 11 громад. У понеділок в області пролунало 228 вибухів від ворожих снарядів.
Зокрема, по Дружбівській та Свеській громадах окупанти запустили з літака по 4 ракети.
Мешканців Юнаківськрї ОТГ атакували БПЛА з підвішеними ВОГ та артилерією.
З мінометів та артилерії ворог бив по Есманьській, Хотінській та Краснопільській громадах.
Мешканців Білопілля загарбники обстрілювали з FPV дронів, артилерії та мінометів.
А Середино-Будду росіяни атакували з мінометів, артилерії та РСЗВ.
Сумщина: окупанти спрямували артилерію з рф на Середину-Буду, є руйнування04.03.24, 19:16 • 25954 перегляди
Мінометним вогнем ворог накрив і жителів Великописарівської й Шалигинської громад.