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Сумщина: армійці рф обстріляли регіон 44 рази, є руйнування та поранені

Київ • УНН

 • 35327 перегляди

У понеділок російські військові 44 рази обстріляли Сумську область. Зокрема й Миропільську громаду, в результаті чого один житель ОТГ зазнав поранення.

Сумщина: армійці рф обстріляли регіон 44 рази, є руйнування та поранені

Російські військові 44 рази обстріляли Сумську область у понеділок. Через атаки окупантів поранення зазнав мешканець Миропільської громади. Про ситуацію в регіоні розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 44 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. … Миропільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (10 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець громади. Крім того, здійснено обстріл з РСЗВ (12 вибухів)

 – йдеться у звіті Сумської ОВА.

Деталі

Загалом від атак росіян потерпали мешканці 11 громад. У понеділок в області пролунало 228 вибухів від ворожих снарядів.

Зокрема, по Дружбівській та Свеській громадах окупанти запустили з літака по 4 ракети.

Мешканців Юнаківськрї ОТГ атакували БПЛА з підвішеними ВОГ та артилерією.

З мінометів та артилерії ворог бив по Есманьській, Хотінській та Краснопільській громадах.

Мешканців Білопілля загарбники обстрілювали з FPV дронів, артилерії та мінометів.

А Середино-Будду росіяни атакували з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Сумщина: окупанти спрямували артилерію з рф на Середину-Буду, є руйнування04.03.24, 19:16 • 25954 перегляди

Мінометним вогнем ворог накрив і жителів Великописарівської й Шалигинської громад.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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