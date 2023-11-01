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Сумщина: россияне обстреляли семь громад в приграничье

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские захватчики 19 раз обстреляли приграничье Сумской области накануне 1 ноября. Под вражеским огнем оказались жители семи громад. Об этом говорится в отчете Сумской областной военной администрации за сутки, передает УНН.

Сумщина: россияне обстреляли семь громад в приграничье

Цитата

“В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская громады”, — уточнили в ОВА.

Детали

По состоянию на 21.00 1 ноября 2023 по данным Сумской ОВА в регионе зафиксировали вражескую активность из минометов в Юнаковской, Середино-Будской, Краснопольской и Миропольской громадах.

По Дружбовской громаде захватчики в дополнение к минометным обстрелам ударили из самолетов.

В частности, россияне сбросили на местных жителей две НАР (неуправляемые авиационные ракеты — ред.).

Великописаревскую и Белопольскую ОТГ враг обстрелял из артиллерии и уже неоднократно упомянутых минометов.

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Напомним

В течение вторника 31 октября, россияне осуществили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировали 139 взрывов в девяти’общинах.

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