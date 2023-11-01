У Сумах створили міську військову адміністрацію: хто став очільником
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Сумах утворили міську військову адміністрацію. Начальником призначили чинного заступника голови Сумської ОВА Олексія Дрозденка. Відповідні президентські указ та розпорядження опубліковані на сайті Глави держави, пише УНН.
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"На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: утворити Сумську міську військову адміністрацію Сумського району Сумської області", - ідеться у тексті указу Президента №720.
"Призначити Дрозденка Олексія Олександровича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - йдеться у тексті президентського розпорядження №184.
Довідково
Олексій Дрозденко навчався в Сумському державному університеті, де здобув науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук. У цьому ж університеті працював деканом факультету електроніки та інформаційних технологій. З 30 червня 2023 року він відповідав за питання цифрового розвитку в обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо
На початку жовтня СБУ затримала на хабарі мера Сум Олександра Лисенка. Він та директор департаменту інфраструктури міста, як вказали правоохоронці, вимагали з підприємців 2 млн 130 тисяч гривень за безперешкодне ведення бізнесу у Сумах.
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