Сумщина: росіяни обстріляли сім громад у прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські загарбники 19 разів обстріляли прикордоння Сумської області напередодні 1 листопада. Під ворожим вогнем опинились мешканці семи громад. Про це йдеться у звіті Сумської обласної військової адміністрації за добу, передає УНН.
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“Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади”, — уточнили в ОВА.
Деталі
Станом на 21.00 1 листопада 2023 за даними Сумської ОВА у регіоні зафіксували ворожу активність з мінометів у Юнаківській, Середино-Будській, Краснопільській та Миропільській громадах.
По Дружбівській громаді загарбники на додачу до мінометних обстрілів вдарили з літаків.
Зокрема, росіяни скинули на тамтешніх мешканців дві НАР (некеровані авіаційні ракети — ред.).
Великописарівську та Білопільську ОТГ ворог обстріляв уз артилерії та вже неодноразово згаданих мінометів.
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Нагадаємо
Протягом вівторка 31 жовтня, росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксували 139 вибухів у дев’яти громадах.