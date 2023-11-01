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Сумщина: росіяни обстріляли сім громад у прикордонні

Київ • УНН

 • 183038 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Російські загарбники 19 разів обстріляли прикордоння Сумської області напередодні 1 листопада. Під ворожим вогнем опинились мешканці семи громад. Про це йдеться у звіті Сумської обласної військової адміністрації за добу, передає УНН.

Сумщина: росіяни обстріляли сім громад у прикордонні

Цитата

“Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади”, — уточнили в ОВА.

Деталі

Станом на 21.00 1 листопада 2023 за даними Сумської ОВА у регіоні зафіксували ворожу активність з мінометів у Юнаківській, Середино-Будській, Краснопільській та Миропільській громадах.

По Дружбівській громаді загарбники на додачу до мінометних обстрілів вдарили з літаків.

Зокрема, росіяни скинули на тамтешніх мешканців дві НАР (некеровані авіаційні ракети — ред.).

Великописарівську та Білопільську ОТГ ворог обстріляв уз артилерії та вже неодноразово згаданих мінометів.

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Нагадаємо

Протягом вівторка 31 жовтня, росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксували 139 вибухів у дев’яти громадах.

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