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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 28 разів: пролунало 139 вибухів

Київ • УНН

 • 71672 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом вівторка росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів у дев'яти громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 28 разів: пролунало 139 вибухів

Деталі

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. 

  • Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (12 вибухів).
  • Білопільська громада: з території рф здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів).
  • Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою. Також було 11 вибухів з міномета та 5 вибухів  з артилерії.
  • Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (47 вибухів) та мінометні обстріли (6 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (3 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено обстріли з міномета (22 вибухи).
  • Есманська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
  • Глухівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо

Російсьі війська минулої доби обстріляли Чернігівську та Сумську область 11 разів - з мінометів та ствольної артилерії.

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