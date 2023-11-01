Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 28 разів: пролунало 139 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Протягом вівторка росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів у дев'яти громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.
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- Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (12 вибухів).
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- Білопільська громада: з території рф здійснено артилерійські обстріли (20 вибухів).
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- Середино-Будська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання одного вибухового пристрою. Також було 11 вибухів з міномета та 5 вибухів з артилерії.
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- Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (47 вибухів) та мінометні обстріли (6 вибухів).
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- Зноб-Новгородська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл з АГС (3 вибухи).
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- Миропільська громада: здійснено обстріли з міномета (22 вибухи).
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- Есманська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
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- Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
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- Глухівська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (1 вибух).
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Нагадаємо
Російсьі війська минулої доби обстріляли Чернігівську та Сумську область 11 разів - з мінометів та ствольної артилерії.