53 вибухи: Чернігівщину і Сумщину ворог обстріляв 11 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російсьі війська минулої доби обстріляли Чернігівську та Сумську область 11 разів - з мінометів та ствольної артилерії, повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (53 вибухи) із різних видів озброєння", - ідеться у повідомленні ОК "Північ" у Телеграм.
Як зазначається, у Чернігівській області ворожі обстріли, імовірно, з мінометів та ствольної артилерії, фіксували у Новгород-Сіверській громаді, з мінометів - у Сновській громаді. У Сумській області - з мінометів та ствольної артилерії у Шосткинському районі.
Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
Доповнення
Як повідомлялося, упродовж дня 30 жовтня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.