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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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53 взрыва: Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 11 раз

Киев • УНН

 • 38921 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Черниговскую и Сумскую область 11 раз - из минометов и ствольной артиллерии, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

53 взрыва: Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 11 раз

Детали

"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 11 обстрелов (53 взрыва) из разных видов вооружения", - говорится в сообщении ОК "Север" в Телеграм.

Как отмечается, в Черниговской области вражеские обстрелы, предположительно, из минометов и ствольной артиллерии, фиксировали в Новгород-Северской громаде, из минометов - в Сновской громаде. В Сумской области - из минометов и ствольной артиллерии в Шосткинском районе.

Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.

Дополнение

Как сообщалось, в течение дня 30 октября россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Украинские Национальные Новости

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