53 взрыва: Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 11 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Черниговскую и Сумскую область 11 раз - из минометов и ствольной артиллерии, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
"Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение суток насчитано 11 обстрелов (53 взрыва) из разных видов вооружения", - говорится в сообщении ОК "Север" в Телеграм.
Как отмечается, в Черниговской области вражеские обстрелы, предположительно, из минометов и ствольной артиллерии, фиксировали в Новгород-Северской громаде, из минометов - в Сновской громаде. В Сумской области - из минометов и ствольной артиллерии в Шосткинском районе.
Информация о погибших или раненых среди местного населения не зафиксирована.
Дополнение
Как сообщалось, в течение дня 30 октября россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.