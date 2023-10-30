Сумщина: армійці рф обстріляли п’ять громад у прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Армійці рф обстріляли прикордонні населені пункти на Сумщині. Під атаку загарбників потрапили мешканці 5 громад області. Про це повідомили в Сумській ОВА, передає УНН.
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“Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади”, — зазначили в ОВА у вечірньому зведенні щодо ситуації в регіоні.
Деталі
Впродовж дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибух на території регіону.
Зокрема, по Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, артилерії та гранатометів.
По Краснопільській громаді з території рф летіли мінометні снаряди. Усього зафіксовано було 15 вибухів.
Обстріляли з мінометів загарбники й Путивльську громаду. Там прилетіло дві міни.
А по Білопіллю та Шалигинській громаді ворог бив з мінометів та артилерії.
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Нагадаємо
В ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Сумській області 8 разів.