Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольщину, без жертв — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські військові впродовж доби 6 разів атакували Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Зокрема, районний центр загарбники атакували дронами-камікадзе та артилерією. Крім того, армійці рф завдали ударів по мешканцях Мирівської та Марганецької громад. Про наслідки обстрілів повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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“Сім дронів-камікадзе сьогодні спрямував ворог на Нікополь. Бив по місту і з важкої артилерії. ... Обстрілювала російська армія також Мирівську та Марганецьку громади. Люди неушкоджені”, — зазначив Лисак.
Деталі
Внаслідок атак у Нікополі пошкоджені 18 приватних житлових будинків, одна п'ятиповерхівка, 12 господарських споруд, магазин, релігійна установа, 2 цивільні автівки, газопровідні мережі, сонячні панелі, лінії електропередачі та паркани.
На щастя, люди лишились неушкоджені.
В інших громадах області понеділок минув спокійно.
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Нагадаємо
В ніч на 30 жовтня росіяни чотири рази вдарили по Нікопольщині. Громаду накривали з важкої артилерії. Як наслідок — пошкоджені будинки, адмінбудівля та приватне підприємство.