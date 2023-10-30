Ворог вдень атакував околиці Запоріжжя: в ОВА повідомили про руйнування об'єкта соціальної інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вдень атакували Запорізькій район, попередньо, балістикою, зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
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"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці рф застосували балістику. Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила", - написав Малашко у Телеграм.
Деталі
Як уточнив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, "вдень ворог атакував околиці Запоріжжя". "Ушкодження отримало приміщення комунальної установи. Наразі усі міські служби задіяні в ліквідації наслідків обстрілу", - зазначив він у Телеграм.
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