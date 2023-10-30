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Враг днем атаковал окрестности Запорожья: в ОВА сообщили о разрушении объекта социальной инфраструктуры

Киев • УНН

 • 37684 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска сегодня днем атаковали Запорожской район, предварительно, баллистикой, разрушен объект социальной инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

Враг днем атаковал окрестности Запорожья: в ОВА сообщили о разрушении объекта социальной инфраструктуры

Цитата

"Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие рф применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала", - написал Малашко в Телеграм.

Детали

Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, "днем враг атаковал окрестности Запорожья". "Повреждение получило помещение коммунального учреждения. Сейчас все городские службы задействованы в ликвидации последствий обстрела", - отметил он в Телеграм.

Ранее 

ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в ряде областей, из Запорожья сообщили о слышимом взрыве.

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