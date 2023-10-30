Враг днем атаковал окрестности Запорожья: в ОВА сообщили о разрушении объекта социальной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска сегодня днем атаковали Запорожской район, предварительно, баллистикой, разрушен объект социальной инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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"Около 11:28 враг совершил ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие рф применили баллистику. В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. На месте работают специалисты ГСЧС, которые ликвидируют последствия атаки. Информация о пострадавших не поступала", - написал Малашко в Телеграм.
Детали
Как уточнил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, "днем враг атаковал окрестности Запорожья". "Повреждение получило помещение коммунального учреждения. Сейчас все городские службы задействованы в ликвидации последствий обстрела", - отметил он в Телеграм.
Ранее
ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в ряде областей, из Запорожья сообщили о слышимом взрыве.