ПС ЗСУ попередили про загрозу балістики у низці областей, із Запоріжжя повідомили про чутний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу балістики у низці областей. "Суспільне" повідомило про чутний вибух у Запоріжжі, передає УНН.
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"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ після 11 години.
При цьому голова Запорізької ОВА Юрій Малашко вказав, що є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя.
Тим часом "Суспільне" повідомило: "У Запоріжжі пролунав вибух".
Також у ПС ЗСУ повідомили, що повітряна тривога в Сумській області пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.
І згодом вказали: "Дніпро - в укриття!".
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