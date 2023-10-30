Ворог вранці атакував Одещину ракетами, ціллю став судноремонтний завод, є двоє постраждалих - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці атакували Одеську область ракетами, ціллю ворога став судноремонтний завод, є двоє постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.
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"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - написав Кіпер у Телеграм.
Зі слів голови ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. "Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства", - зазначив він.
"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.
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