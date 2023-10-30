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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Ворог вранці атакував Одещину ракетами, ціллю став судноремонтний завод, є двоє постраждалих - Кіпер

Київ • УНН

 • 42336 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці атакували Одеську область ракетами, ціллю ворога став судноремонтний завод, є двоє постраждалих, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише УНН.

Ворог вранці атакував Одещину ракетами, ціллю став судноремонтний завод, є двоє постраждалих - Кіпер

Цитата

"Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод", - написав Кіпер у Телеграм.

Зі слів голови ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. "Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства", - зазначив він.

"Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Кіпер.

Нагадаємо

ПС ЗСУ вранці попереджали Одещину про загрозу балістики, з Одеси повідомили про чутні вибухи.

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