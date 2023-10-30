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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг утром атаковал Одесскую область ракетами, целью стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших - Кипер

Киев • УНН

 • 42336 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область ракетами, целью врага стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Враг утром атаковал Одесскую область ракетами, целью стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших - Кипер

Цитата

"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", - написал Кипер в Телеграм.

По словам главы ОВА, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. "Повреждено административное здание и технику предприятия", - отметил он.

"Пострадали два человека. Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.

Напомним

ВС ВСУ утром предупреждали Одесскую область об угрозе баллистики, из Одессы сообщили о слышимых взрывах.

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