Враг утром атаковал Одесскую область ракетами, целью стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших - Кипер
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российские войска сегодня утром атаковали Одесскую область ракетами, целью врага стал судоремонтный завод, есть двое пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
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"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", - написал Кипер в Телеграм.
По словам главы ОВА, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. "Повреждено административное здание и технику предприятия", - отметил он.
"Пострадали два человека. Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Кипер.
Напомним
ВС ВСУ утром предупреждали Одесскую область об угрозе баллистики, из Одессы сообщили о слышимых взрывах.