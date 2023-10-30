ПС ЗСУ попередили Одещину про загрозу балістики, з Одеси повідомили про чутні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Повітряні сили ЗСУ вранці попередили про загрозу балістики для Одеської області, "Суспільне" повідомило про чутні вибухи в Одесі, передає УНН.
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"Одеська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ.
Таке ж попередження діє і для Миколаївської області.
ПС ЗСУ закликали перебувати в укриттях в Одеській області.
"Суспільне" повідомило, що "в Одесі пролунав вибух", а потім, що "в Одесі знову чутно вибухи".
Нагадаємо
Сили оборони у ніч на 30 жовтня у небі над Україною знищили 12 з 12 ударних дронів типу Shahed та дві з двох ракет Х-59, запущених російськими військами.