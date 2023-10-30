ВС ВСУ предупредили Одесскую область об угрозе баллистики, из Одессы сообщили о слышимых взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ утром предупредили об угрозе баллистики для Одесской области, "Суспільне" сообщило о слышимых взрывах в Одессе, передает УНН.
Детали
"Одесская область - угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Такое же предупреждение действует и для Николаевской области.
ВС ВСУ призвали находиться в укрытиях в Одесской области.
"Суспільне" сообщило, что "в Одессе прогремел взрыв", а затем, что "в Одессе снова слышны взрывы".
Напомним
Силы обороны в ночь на 30 октября в небе над Украиной уничтожили 12 из 12 ударных дронов типа Shahed и две из двух ракет Х-59, запущенных российскими войсками.