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ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в ряде областей, из Запорожья сообщили о слышимом взрыве

Киев • УНН

 • 36160 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики в ряде областей. "Суспільне" сообщило о слышимом взрыве в Запорожье, передает УНН.

ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в ряде областей, из Запорожья сообщили о слышимом взрыве

Детали

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"- сообщили в ВС ВСУ после 11 часов.

При этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко указал, что есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.

Между тем "Суспільне" сообщило: "В Запорожье прогремел взрыв".

Также в ВС ВСУ сообщили, что воздушная тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.

И также указали: "Днепр - в укрытие!".

Напомним

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