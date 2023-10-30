ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики в ряде областей, из Запорожья сообщили о слышимом взрыве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики в ряде областей. "Суспільне" сообщило о слышимом взрыве в Запорожье, передает УНН.
Детали
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"- сообщили в ВС ВСУ после 11 часов.
При этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко указал, что есть угроза использования баллистического вооружения, в том числе для Запорожской области и города Запорожья.
Между тем "Суспільне" сообщило: "В Запорожье прогремел взрыв".
Также в ВС ВСУ сообщили, что воздушная тревога в Сумской области связана с активностью вражеской тактической авиации вдоль границы.
И также указали: "Днепр - в укрытие!".
Напомним
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