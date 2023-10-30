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Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, без жертв — ОВА

Киев • УНН

 • 37437 просмотра

Киев. 30 октября. УНН. Российские военные в течение суток 6 раз атаковали Никопольский район на Днепропетровщине. В частности, районный центр захватчики атаковали дронами-камикадзе и артиллерией. Кроме того, армейцы рф нанесли удары по жителям Миревской и Марганецкой общин. о последствиях обстрелов сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, без жертв — ОВА

Цитата

“Семь дронов-камикадзе сегодня направил враг на Никополь. Бил по городу и из тяжелой артиллерии. ... Обстреливала российская армия также Мировскую и Марганецкую общины. Люди невредимы”, — отметил Лысак.

Детали

Из-за атак в Никополе повреждены 18 частных жилых домов, одна пятиэтажка, 12 хозяйственных сооружений, магазин, религиозное учреждение, 2 гражданских автомобиля, газопроводные сети, солнечные панели, линии электропередачи и заборы.

К счастью, люди остались невредимы.

В других общинах области понедельник прошел спокойно.

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Напомним

В ночь на 30 октября россияне четыре раза ударили по Никопольщине. Общину накрывали из тяжелой артиллерии. Как следствие — повреждены дома, админздание и частное предприятие.

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