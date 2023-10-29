Уночі по Нікопольщині ворог гатив з артилерії, пошкоджені будинки, адмінбудівля та підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Уночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольщині Дніпропетровської області. Громаду накривали з важкої артилерії. Як наслідок – пошкоджені будинки, адмінбудівля та приватне підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
«Чотири обстріли за ніч. росіяни з важкої артилерії накривали Нікопольщину. У районному центрі побиті 6 домівок. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство», — написав Лисак.
Деталі
Він також повідомив, що ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. Територію там обстежують.
Минулося без жертв і постраждалих.
Нагадаємо
27 жовтня російські окупанти з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, поранення отримали 5-річна дитина та 58-річна жінка.