Окупанти обстріляли Нікополь: постраждала дитина та літня жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. російські окупанти з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, поранення отримали 5-річна дитина та 58-річна жінка. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram, пише УНН.
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“Ворог вгатив по Нікополю з артилерії. Постраждала дитина. Хлопчику лише 5 років! А ще – 58-річна жінка. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості”, - написав Євтушенко у Telegram.
Деталі
За його словами, в результаті ворожих обстрілів пошкоджені 10 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена. Ще 13 – потрощені. Побиті 20 сонячних панелей та авто. Понівечені й лінії електропередач.
Доповнення
26 жовтня російські окупанти завдали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області чотири рази. Унаслідок чого є руйнування, зокрема, пошкоджено ЛЕП.