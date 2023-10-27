Оккупанты обстреляли Никополь: пострадал ребенок и пожилая женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. российские оккупанты из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, ранения получили 5-летний ребенок и 58-летняя женщина. Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram, пишет УНН.
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“Враг вколотил по Никополю из артиллерии. Пострадал ребенок. Мальчику всего 5 лет! А еще – 58-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести”, - написал Евтушенко в Telegram.
Детали
По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждены 10 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена. Еще 13 – разбиты. Разбиты 20 солнечных панелей и авто. Изуродованы и линии электропередач.
Дополнение
26 октября российские оккупанты нанесли удары по Никопольщине Днепропетровской области четыре раза. В результате чего есть разрушения, в частности, повреждены ЛЭП.