Росіяни чотири рази атакували Нікопольщину: є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області чотири рази. Унаслідок чого є руйнування, зокрема, пошкоджено ЛЕП. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Зазначається, що ворог обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії. Спрямував туди два десятки снарядів.
Унаслідок атак понівечені приватний будинок, авто та лінія електропередач.
У ОВА додають, що подовжується обстеження території. Рятувальники уточнюють наслідки ударів.
Проте люди неушкоджені.
Нагадаємо
Росіяни знову обстріляли Нікопольську та Покровську громаду. Є руйнування цивільної інфраструктури.