Армійці рф обстріляли Дніпропетровщину: без жертв, однак є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Росіяни знову обстріляли Нікопольську та Покровську громаду. Є руйнування цивільної інфраструктури. Однак, минулось без жертв серед цивільного населення. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та дрон-камікадзе. Вдень двічі цілив по районному центру. А надвечір вгатив по Покровській громаді”, — розповів про обстріли впродовж четверга Сергій Лисак.
Деталі
За даними влади в області, через обстріли у Нікополі пошкоджене приватне підприємство та три житлових будинки. Попередньо, без загиблих та постраждалих.
Надвечір окупанти обстріляли і Покровську громаду району. Наслідки руйнувань ще уточнюються. Люди неушкоджені.
В інших громадах Дніпропетровщини безпекова ситуація спокійна. Доба минула без обстрілів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Херсонщина: через авіаудар по Тягинці загинув мирний мешканець
Нагадаємо
Увечері середи російські окупанти випустили по Нікопольщині майже 10 снарядів. Зазначається, що минулося без загиблих та постраждалих.