Херсонщина: через авіаудар по Тягинці загинув мирний мешканець
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські військові завдали авіаудару по Тягинці, що на Херсонщині. Через цю атаку загинув мирний мешканець. Про чергову жертву збройної агресії рф повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА, передає УНН.
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“У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя”, — йдеться у повідомлені ОВА.
Деталі
За даними обласної влади окупанти атакували Тягинку близько обіду, скинувши при цьому на село чотири керовані авіабомби.
Одна з бомб поцілила неподалік місцевого кафе, і поранила 59-річного чоловіка. Від отриманих ушкоджень він загинув на місці.
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Нагадаємо
Цього ж дня, після обіду російська армія вдарила беспілотником по Корабельному району Херсона. Через атаку по обласному центру постраждав 40-річний правоохоронець.