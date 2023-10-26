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Херсонщина: из-за авиаудара по Тягинке погиб мирный житель

Киев • УНН

 • 90872 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские военные нанесли авиаудар по Тягинке, что на Херсонщине. Из-за этой атаки погиб мирный житель. Об очередной жертве вооруженной агрессии рф сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.

Херсонщина: из-за авиаудара по Тягинке погиб мирный житель

Цитата

“В Тягинке российская авиация убила местного жителя”, — говорится в сообщении ОВА.

Детали

По данным областных властей оккупанты атаковали Тягинку около обеда, сбросив при этом на село четыре управляемые авиабомбы.

Одна из бомб попала неподалеку местного кафе, и ранила 59-летнего мужчину. От полученных повреждений он погиб на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг утром ударил по селу неподалеку от Херсона, есть раненый

Напомним

В этот же день, после обеда российская армия ударила беспилотником по Корабельному району Херсона. Из-за атаки по областному центру пострадал 40-летний правоохранитель.

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