Херсонщина: из-за авиаудара по Тягинке погиб мирный житель
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские военные нанесли авиаудар по Тягинке, что на Херсонщине. Из-за этой атаки погиб мирный житель. Об очередной жертве вооруженной агрессии рф сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА, передает УНН.
Цитата
“В Тягинке российская авиация убила местного жителя”, — говорится в сообщении ОВА.
Детали
По данным областных властей оккупанты атаковали Тягинку около обеда, сбросив при этом на село четыре управляемые авиабомбы.
Одна из бомб попала неподалеку местного кафе, и ранила 59-летнего мужчину. От полученных повреждений он погиб на месте.
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Напомним
В этот же день, после обеда российская армия ударила беспилотником по Корабельному району Херсона. Из-за атаки по областному центру пострадал 40-летний правоохранитель.