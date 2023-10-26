Ворог вранці вдарив по селу неподалік від Херсона, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. російські війська сьогодні зранку з артилерії обстріляли село Кізомис Херсонського району. Внаслідок обстрілів порання отримав чоловік 67 років. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
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"За даними слідства, 26 жовтня близько 06:30 російські військовослужбовці з артилерії обстріляли село Кізомис Білозерської громади Херсонського району. Пошкоджено низку житлових будинків. Отримав поранення місцевий житель 67 років. Його госпіталізовано", - ідеться у повідомленні.
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Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Протягом 25 жовтня російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область. Унаслідок чого двоє людей, серед них дитина, загинули та ще четверо отримали поранення.