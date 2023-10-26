Військові рф атакували Херсонщину 51 раз: загинуло двоє людей та ще четверо поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Протягом середи російські окупанти 51 раз обстріляли Херсонську область. Унаслідок чого двоє людей, серед них дитина, загинули та ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“За минулу добу противник здійснив 51 обстріл, випустивши 365 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 2 людини загинули, з них - 1 дитина, ще 4 - дістали поранення.
Нагадаємо
Берислав Херсонської області вранці у середу зазнав ворожого авіаудару, загинув місцевий житель.