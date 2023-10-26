Военные рф атаковали Херсонщину 51 раз: погибли два человека и еще четверо ранены

Цитата

“За минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 4 - получили ранения.

Напомним

Берислав Херсонской области утром в среду подвергся вражескому авиаудару, погиб местный житель.