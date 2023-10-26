Военные рф атаковали Херсонщину 51 раз: погибли два человека и еще четверо ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В течение среды российские оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область. В результате чего два человека, среди них ребенок, погибли и еще четверо получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“За минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, из них - 1 ребенок, еще 4 - получили ранения.
Напомним
Берислав Херсонской области утром в среду подвергся вражескому авиаудару, погиб местный житель.