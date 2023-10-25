Ворог вранці завдав авіаудар по Бериславу, є жертва

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"Через ранковий авіаудар по Бериславу загинув місцевий житель. Близько 07:20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста. Поцілили по будинку. На жаль, смертельні поранення отримав 42-річний чоловік", - повідомив Прокудін у Telegram.

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По Херсонщині росіяни за добу випустили 35 КАБів, з них уночі - 13.