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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг утром нанес авиаудар по Бериславу, есть жертва

Киев • УНН

 • 93810 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Берислав Херсонской области утром подвергся вражескому авиаудару, погиб местный житель, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в среду, пишет УНН.

Враг утром нанес авиаудар по Бериславу, есть жертва

Цитата

"Из-за утреннего авиаудара по Бериславу погиб местный житель. Около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал города. Попали по дому. К сожалению, смертельные ранения получил 42-летний мужчина", - сообщил Прокудин в Telegram.

Напомним

По Херсонской области россияне за сутки выпустили 35 УАБов, из них ночью - 13.

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