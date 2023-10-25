Враг утром нанес авиаудар по Бериславу, есть жертва

Цитата

"Из-за утреннего авиаудара по Бериславу погиб местный житель. Около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал города. Попали по дому. К сожалению, смертельные ранения получил 42-летний мужчина", - сообщил Прокудин в Telegram.

Напомним

По Херсонской области россияне за сутки выпустили 35 УАБов, из них ночью - 13.