По Херсонщині росіяни за добу випустили 35 КАБів, з них уночі - 13, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу скинули на Херсонську область 35 керованих авіабомб, з них у ніч на 25 жовтня - 13, на місці одного з влучань під завалами можуть бути люди. Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"І знову росія пройшлася вогнем по населених пунктах Херсонщини. Цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22 години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди. Загалом з 06:00 24.10.2023 по 06:00 25.10.2023 зафіксовано 35 прильотів КАБ", - написав Прокудін у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, був завданий і ракетний удар. Також була атака ударним безпілотником Shahed.
Масштаби руйнувань уточнюються.
Загалом за минулу добу, за даними Прокудіна, противник здійснив 86 обстрілів, випустивши 389 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 6 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу у Бериславському районі. Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - повідомив голова ОВА.
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