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По Херсонской области россияне за сутки выпустили 35 УАБов, из них ночью - 13, под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 136688 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки сбросили на Херсонскую область 35 управляемых авиабомб, из них в ночь на 25 октября - 13, на месте одного из попаданий под завалами могут быть люди. Об этом сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По Херсонской области россияне за сутки выпустили 35 УАБов, из них ночью - 13, под завалами могут быть люди

Цитата

"И снова россия прошлась огнем по населенным пунктам Херсонской области. Этой ночью оккупанты наносили удары различными видами вооружения. После 22 часов враг выпустил 13 управляемых бомб. На месте одного из прилетов продолжается спасательная операция. Вероятно, под завалами люди. Всего с 06:00 24.10.2023 по 06:00 25.10.2023 зафиксировано 35 прилетов УАБ", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, был нанесён и ракетный удар. Также была атака ударным беспилотником Shahed.

Масштабы разрушений уточняются.

Всего за минувшие сутки, по данным Прокудина, противник совершил 86 обстрелов, выпустив 389 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 6 снарядов.

"российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил глава ОВА.

Напомним

В правительстве призвали семьи с детьми покинуть опасные зоны Донецкой и Херсонской областей.

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