Враг утром ударил по селу неподалеку от Херсона, есть раненый

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"По данным следствия, 26 октября около 06:30 российские военнослужащие из артиллерии обстреляли село Кизомыс Белозерской громады Херсонского района. Поврежден ряд жилых домов. Получил ранения местный житель 67 лет. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

В течение 25 октября российские оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область. В результате чего два человека, среди них ребенок, погибли и еще четверо получили ранения.