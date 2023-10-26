Враг утром ударил по селу неподалеку от Херсона, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. российские войска сегодня утром из артиллерии обстреляли село Кизомыс Херсонского района. В результате обстрелов ранения получил мужчина 67 лет. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
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"По данным следствия, 26 октября около 06:30 российские военнослужащие из артиллерии обстреляли село Кизомыс Белозерской громады Херсонского района. Поврежден ряд жилых домов. Получил ранения местный житель 67 лет. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В течение 25 октября российские оккупанты 51 раз обстреляли Херсонскую область. В результате чего два человека, среди них ребенок, погибли и еще четверо получили ранения.