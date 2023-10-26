Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона: постраждав правоохоронець
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Після обіду російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Як повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, постраждав правоохоронець, передає УНН.
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"Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець. Чоловік отримав легкі поранення. Йому надали медичну допомогу в медзакладі", - повідомив Прокудін.
Нагадаємо
Окупанти за добу випустили по Херсонщині 35 керованих авіабомб.